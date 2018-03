Geschreven op 13-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Dutch Climate Systems is de ontwikkelaar en leverancier van het ultieme duurzame klimaatsysteem Dry to Cool. Dry to Cool verzorgt de koeling, ventilatie en warmteterugwinning van uw utiliteitsgebouw met radicaal duurzame prestaties.

De slimme installatieconcepten van Dutch Climate Systems zorgen er voor dat Dry to Cool toepasbaar is voor vrijwel ieder bestaand en nieuw utiliteitsgebouw en uitstekend aansluit op uw comforteisen en installatiewensen.

Dry to Cool van Dutch Climate Systems voorziet in de volledig duurzame koeling en ventilatie van een gebouw, is kostenbesparend en zorgt voor een uitstekend comfortabel binnenklimaat.

Dry to Cool is een duurzaam innovatief klimaatsysteem en bestaat uit de combinatie van indirecte verdampingskoeling met een nieuw slim materiaal voor het drogen van lucht. Indirecte verdampingskoeling is koeling door de verdamping van water in een platenwisselaar. Hoe droger de lucht is, hoe beter de indirecte verdampingskoeler koelt.

De smart material luchtdroger zorgt voor het aanleveren van droge lucht aan de koeler, waardoor ook in vochtige buitenomstandigheden voldoende koelvermogen wordt gecreëerd. De combinatie van indirecte verdampingskoeling met smart material droging wordt in het Dry to Cool Multisplit klimaatsysteem op een slimme manier gecombineerd tot een compleet klimaatsysteem voor de utiliteitsbouw, met alle gewenste functionaliteit en een economisch en praktische inpasbaarheid.

Smart material luchtdroging is het ontvochtigen van een luchtstroom met een nieuw slim droogmateriaal. Het innovatieve smart material is in staat grote hoeveelheden vocht uit de lucht op te nemen. Door daarna het materiaal te verwarmen met een verwarmde luchtstroom wordt het vocht uit het droogmateriaal gehaald en afgevoerd, dat heet regenereren.

Het unieke aan het smart material is dat het geregenereerd kan worden met extreem lage temperaturen, van 40 – 60 °C. Hierdoor is het enerzijds extreem energiezuinig, en anderzijds kunnen er allerlei duurzame warmtebronnen gebruikt worden voor de regeneratie. Het smart material wordt toegepast in een drogingsrotor (wiel) waar de lucht doorheen gevoerd wordt. De te drogen lucht wordt door het wiel met smart material gevoerd die het vocht uit de lucht opneemt. Een kwart van het wiel wordt hiervan afgesloten en hier wordt een verwarmde luchtstroom doorheen gevoerd. Doordat het wiel draait wordt het smart material dat is volgelopen steeds weer geregenereerd en wordt het opgenomen vocht afgevoerd naar buiten.