Geschreven op 23-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om drijvende eilanden voor natuur en zonne-energie te bouwen op de Haarrijnseplas. De eilanden bieden tevens schuil- en broedplekken voor vogels en vissen.

Het onderzoek richt zich vooral op de haalbaarheid, financiële uitgangspunten van de business case en de wijze van exploitatie door een marktpartij. < Het voorlopige plan voorziet erin om ongeveer tien procent van de oppervlakte van de Haarrijnseplasplas te gebruiken. Dat is ongeveer de 50.000 m2.

Jaarlijks zouden ruim 1.300 huishoudens van duurzame energie kunnen worden voorzien. Het is bekend dat zonnepanelen op het water meer energie opwekken dan zonnepanelen op daken. De reden hiervoor is dat het water zorgt voor koeling en voor weerkaatsing van licht.

De Haarrijnseplasplas bestaat uit twee gedeelten, een recreatieplas direct aan het Haarrijnsestrand en een natuurplas. Deze natuurplas is een rustplek voor trekvogels. Vogels broeden in de rietkragen rondom de plas en in de al veelvuldig gebruikte oeverzwaluwwand. Eén van de uitgangspunten van het concept bestemmingsplan is de Haarrijnseplas interessanter maken voor het aangrenzende toekomstige woonmilieu en beter benutten voor zowel natuur als mens.

In het toekomstige woongebied wordt geen gas of stadsverwarming aangeboden. Om woningen van warmte en of koelte te voorzien ligt de nadruk op individuele systemen op blokniveau. Dit betekent in de praktijk o.a. warmtepompen of warmte-koudeopslag (WKO). Hierdoor komt er een extra belasting op het elektriciteitsnet. Indien een marktpartij zich inschrijft voor de ontwikkeling van de zonneenergie-eilanden dan kunnen deze de gevraagde energie gaan leveren in het woongebied.

De gemeente Utrecht wil de zonne-energie-eilanden combineren met een groene omzoming, vooral moerasbeplanting, die schuilplekken en broedgelegenheid en voedsel bieden voor vogels en voor vissen. De beplanting trekt ook insecten aan en daarmee vleermuizen die al boven het water foerageren.

Zie ook: Wonen Zonder Aardgas In De Gemeente Utrecht – Utrecht Wil Gaan Boren Naar Aardwarmte in Noord- en/of Oost-Utrecht – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Energiepark Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht: Windmolens en Zonneparken by Rijne Energie en Eneco – Beurskwartier en Lombokplein: Nieuwe, Groene, Duurzame Stadswijk in het Centrum van Utrecht – De Merwedekanaalzone: Nieuwe, Duurzame, Energiezuinige en Groene Stadswijk in Utrecht – ANNE (Alle Nederlanders Naar Energieneutraal): Experience Center Duurzaam Wonen in Utrecht – Plannen Voor Groot Zonnepark op Geluidswal Veldhuizen A12 bij Utrecht – Subsidie Collectieve Zonne-Energie Projecten by Gemeente Utrecht – Stadsbedrijven Gemeente Utrecht aan de Tractieweg Voorzien van 1.834 Zonnepanelen

Grootste Drijvende Zonne-Energiecentrale ter Wereld Geopend in Huainan, China – Drijvende Zonnepanelen Op Industrieterrein Westpoort in Groningen by Sunfloat – Drijvend Met de Zon Meedraaiend Rond Zonnepanelenveld in de Eisenhowerplas in Elst– Het Grootste Drijvend Zonnepark van Nederland: Zonnepark Bergerden in Lingewaard – Nationaal Consortium Zon op Water Gaat Drie Drijvende Zonneparken van 100 MW Realiseren – Zon op Zee: Drijvend Zonnepark op Noordzee – Floating Solar-at-Sea by Oceans of Energy