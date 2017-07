Energie en Besparing Geschreven op 14-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

‘De waterstofeconomie’ Waterstof kan bijdragen aan de overgang naar een energieneutraal energiesysteem in Nederland. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijvoorbeeld meerwaarde bieden in de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. De Subsidieregeling Waterstof draagt hieraan bij.

Waterstof heeft een belangrijke rol in de energietransitie. De invulling ervan vergt de nodige innovaties in de hele keten: van productie tot en met eindgebruik. De Topsector Energie ondersteunt daarom innovaties op dit gebied met de Subsidieregeling Waterstof.

Innovaties met waterstof als energiedrager komen in aanmerking voor de subsidie als: Ze zorgen voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten. De innovatie opschaalbaar is én het voorstel een robuuste business case bevat.

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen vanaf 1 juli tot en met 7 november 2017 hun aanvragen indienen. U moet er wel snel bijzijn want er is slechts 750.000 euro beschikbaar voor het toekennen van subsidies.

