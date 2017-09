Energie en Besparing Geschreven op 3-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Zonnige dagen met veel wind zijn gunstig voor zonnepanelen en windmolens. Te veel zon of wind kan echter belastend zijn voor het elektriciteitsnet, waardoor overschotten aan duurzame energie veelal verloren gaan.

Eneco, Peeeks en Inventum hebben de handen ineengeslagen om dit aan te pakken. Resultaat: een slimme elektrische boiler, die gebruik maakt van overvloedige groene energie om te verwarmen. Door dit slimme stoken wordt water op maatschappelijk verantwoorde wijze verwarmd voor een duurzame douche.

Peeeks en partner Eneco zijn een project gestart om een brug te slaan tussen het energieverbruik van consumenten en energieopwekking uit duurzame bronnen. De grootste huishoudelijke stroomverbruiker? De elektrische boiler. Ter vergelijking: alle ongeveer 500.000 elektrische boilers in Nederland vragen evenveel vermogen als circa 600 windmolens kunnen leveren. Een slimme boiler kan op afstand aan- en uitgeschakeld worden. Zo kan Peeeks schommelingen in groene opwek opvangen én tegelijk de consument een extra betrouwbare warmwaterbron bieden.

In samenwerking met Inventum, leverancier van innovatieve ventilatie- en warmwatersystemen, zijn de eerste honderd slimme boilers gebouwd, getest en geplaatst bij consumenten. De resultaten zijn veelbelovend. De slimme boiler helpt om de opwek van zon- en windenergie nog efficiënter in te zetten. Zo kan met weinig moeite een steentje worden bijdragen aan duurzaamheid.

De slimme boiler houdt niet alleen rekening met de hoeveelheid groene energie in het elektriciteitsnet, maar voert tevens een slim verwarmingsproces uit. Boiler fabrikant Inventum vat het als volgt samen: Waar ouderwetse boilers enkel ’s-nachts opwarmen, en dus overdag leeg kunnen raken, houdt de slimme boiler de toestand in het vat in de gaten en warmt deze tussendoor op. Dit bespaart energie en biedt een bijkomend voordeel: nooit meer een koude douche.

