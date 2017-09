Geschreven op 28-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Kwam bij de NWEA een mooi blog tegen van Karen Kooi-de Bruijne, Branchespecialist Wind op Land NWEA, over miniwind en kleine windmolens en waarom we die toch zo weinig zien in Nederland. Wat blijkt de regelgeving of het gebrek aan regelgeving is de grootste boosdoener. Een enkele provincie maakt het extra moeilijk.

Zo stelt Friesland verschillende bovenwettelijke eisen aan ze. Proefopstellingen moeten bijvoorbeeld na vijf jaar worden verwijderd, ook als ze op dat moment nog duurzame stroom leveren. Maar ook in provincies waar geen extra beperkingen gelden is het vaak een moeizame weg om miniwind en kleine windmolens geplaatst te krijgen.

Kleine windmolens hebben een rotordiameter van tussen de 2 en 14 meter. De wieken zijn bij miniwind nog kleiner. Deze turbines, die vaak op daken van gebouwen worden geplaatst, hebben een rotordiameter van minder dan 2 meter.

In de meeste provincies ontbreekt goede regelgeving en daardoor wordt het extra lastig om miniwind en kleine windmolens te plaatsen. Bij gemeenten in die provincies ontstaat daardoor koudwatervrees voor deze relatief nieuwe vorm van duurzame energie. Gevolg is dat voor elk nieuw project een apart, en ellenlang, overlegtraject moet worden opgestart.

Om hier verandering in te brengen heeft NWEA samen met haar leden twee hulpdocumenten voor gemeenteambtenaren opgesteld: de Handreiking miniwind en kleine molens en de Afvinklijst voor plaatsingseisen.

Nederland maakt grote stappen in het plaatsen van windmolens op land. Tegelijkertijd is het steeds onwaarschijnlijker dat we de doelstelling van 6.000 megawatt op land in 2020 gaan realiseren. Dat blijkt uit de monitor Wind op Land.

Teleurstellend dat Nederland de doelstellingen voor wind op land niet op tijd behaalt. Er is werk aan de winkel: het ministerie van EZ, I&M en de provincies worden opgeroepen om de vergunningstrajecten voor wind op land te versnellen, knelpunten weg te nemen en met alle belanghebbenden samen te werken aan acceptatie zodat we de afgesproken doelstellingen zo snel mogelijk realiseren.

Naast alle inspanningen die worden gedaan om de huidige doelstelling te realiseren is het zaak om nu stevig beleid te ontwikkelen voor de periode na 2020. Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk duidelijke doelen voor duurzame energieopwekking vastleggen.

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 229 nieuwe windmolens geplaatst met een totaal vermogen van 822 megawatt. Dat heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) bekendgemaakt op basis van cijfers van WindStats. De nieuwe windmolens leveren jaarlijks genoeg schone elektriciteit om een stad van 450.000 inwoners van stroom te voorzien.

In totaal staat er ultimo 2016 voor 4.247 megawatt vermogen aan windenergie op land en op zee. In 2016 verdrievoudigde het vermogen van windenergie op zee tot 957 megawatt. Dit is te danken aan de oplevering van het Gemini Windpark ten noorden van Friesland met een vermogen van 600 megawatt. Op land werd er in 2016 voor 222 megawatt aan nieuwe windmolens neergezet.

