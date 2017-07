Energie en Besparing Geschreven op 20-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De redactie van Solar Magazine presenteert in de maand december de Marktgids Zonne-energie 2018.

Deze uitgave die verspreidt wordt bij de december-editie van het tijdschrift Solar Magazine biedt een overzicht van de totale zonne-energiemarkt.

Het is een handig hulpmiddel voor overheden, bedrijven en geïnteresseerde burgers die zich willen verdiepen in zonne-energie.

De marktgids bedient de verschillende onderdelen van de zonne-energiewaardeketen door onderscheid te maken in marktsegmenten. Enerzijds dankzij het in rubrieken onderverdeelde adressenoverzicht, anderzijds doordat men per rubriek in ‘jip-en-janneke’-taal kan lezen over de laatste marktontwikkelingen.

De Marktgids zonne-energie 2018 in het kort: De wie-is-wie-gids voor de Nederlandse zonne-energiesector. Overzichtelijk en handig naslagwerk ingedeeld in rubrieken. Projectinformatie en contactgegevens bedrijven. Redactionele duiding van relevante marktontwikkelingen.

