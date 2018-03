Geschreven op 12-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Bent u benieuwd naar de Energiebesparingsverkenner voor Woningen? In dit filmpje krijgt u een beeld welke mogelijkheden de tool biedt om voor één woning of meerdere woningen een of meerdere scenario’s in kaart te brengen en wat het verschil is tussen de reguliere verkenner (labelsprongen tot en met label A) en de verkenner hoge ambities (nul op de meter of energie neutrale scenario’s).

De Energiebesparingsverkenner is primair ontwikkeld voor professionals in de woningbouwsector. Verken de mogelijkheden voor energiebesparing van één woning of van een project met een aantal woningen. Deze laatste optie is vooral interessant voor woningcorporaties, gemeentes en verenigingen van eigenaren. Met de nieuwe Verkenner Hoge Ambities krijgt u een eerste beeld van maatregelen die nodig zijn om een woning of wijk energie neutraal, nul op de meter of aardgasvrij te maken. Met de Reguliere Verkenner bekijkt u mogelijke scenario’s tot label A.

U kiest zelf een energiebesparende maatregel en ontdekt het effect ervan. Daarnaast verstrekt de Energiebesparingsverkenner u advies met een set aan maatregelen waarmee u één van de volgende doelstellingen kunt realiseren: hoge ambities, groener label, comfortverbetering, en het beste pakket aan maatregelen binnen een bepaald budget.

De Energiebesparingsverkenner is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

