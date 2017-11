Mooi hoor. KwikFit opent in mei 2018 zijn eerste energieneutrale garage in Nederland op De Heldinnenlaan in Utrecht. De garage wordt CO2-neutraal dankzij 180 zonnepanelen op het dak en all-electric warmtepompen en vloerverwarming die het gebouw zullen verwarmen. De energieneutrale garage is een vooruitstrevende stap in KwikFit’s missie om duurzaam te ondernemen.

De vestiging van KwikFit in Utrecht wordt vanaf 12 oktober gebouwd volgens de nieuwste standaarden op het gebied van CO2-neutraal bouwen. Er is geen gasaansluiting meer nodig omdat het pand verwarmd wordt met all-electric warmtepompen en vloerverwarming. De energie wordt opgewekt met circa 180 zonnepanelen op het dak van het pand. Deze innovaties zorgen samen voor een CO2 reductie van ongeveer 21 ton per jaar.

Een andere slimme energiebesparing is de verlichting van het pand: de binnen- en buitenverlichting van het pand worden uitgevoerd in LED verlichting met een hoge lichtstroom per watt. Ook wordt de verlichting met uitzondering van de werkplaats en de receptie geschakeld met bewegingsdetectoren.

