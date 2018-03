Sport Geschreven op 9-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het gebouw van de drie Utrechtse roeiverenigingen Orca, Triton en Viking krijgt dit voorjaar een ingrijpende opknapbeurt. Het pand is verouderd en de energiekosten zijn hoog. Daarom wordt er niet alleen gerenoveerd en uitgebouwd, maar kiest de stichting de Driewerf voor isolatie van het dak en de spouwmuren.

Ook wordt het enkel glas vervangen door HR++ glas. De verouderde installatie voor verwarming en tapwater wordt vervangen door een HR-installatie. De isolatiemaatregelen zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeentelijke subsidie Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed.

De verbouwing is hard nodig voor alle roeiverenigingen en de bewoners van de Driewerf. Het gebouw is flink verouderd en sluit op dit moment niet meer aan op het gebruik. Met de verbouwing gaat men het gebouw opknappen, verduurzamen en aanpassen naar het aantal gebruikers. Triton krijgt onder andere een grotere zaal, zodat leden meer ruimte hebben om hun training na te bespreken, te eten of te borrelen. Er komt een nieuwe commissieruimte bij, wat het makkelijker maakt om op Triton te kunnen vergaderen. Roeiers kunnen nog sterker worden in het grotere krachthonk. De ingang, genaamd de Driewerfstraat, wordt verplaatst en toegankelijk voor alle drie de roeiverenigingen.

Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen zal de verbouwing half september 2018 klaar zijn. Daarna moeten de roeiverenigingen nog aan de slag om alles weer in te richten.

Zie ook: Sportcentrum Oudenrijn in Utrecht Voorzien Van 470 Zonnepanelen by New Solar – Stadion Galgenwaard in Utrecht Voorzien van 3380 Zonnepanelen by De Solar Store – Energiefonds Utrecht: 21 Miljoen Euro voor Energietransitie Utrechtse Bedrijven – ANNE (Alle Nederlanders Naar Energieneutraal): Experience Center Duurzaam Wonen in Utrecht