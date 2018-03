Geschreven op 10-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De buurtmolen in het Friese Herbaijum wordt zondag officieel in gebruik genomen. Deze windmolen zal 460 huishoudens in de buurt van stroom voorzien.

Deze coöperatieve windmolen biedt omwonenden via het postcoderoos-model de mogelijkheid om lokaal opgewekte duurzame stroom af te nemen. Deelnemers zijn vrijgesteld van energiebelasting en profiteren van de laagste energietarieven van Nederland.

Groene energieleverancier Qurrent en de Nederlandse windmolenfabrikant EWT ontwikkelden samen dit unieke concept.

De Buurtmolen is een kleinere windmolen (ashoogte 35 meter en <900 kW) wat zorgt voor minder horizonvervuiling. De bouwkosten zijn eveneens lager, net als de onderhoudskosten. Ook het geluidsniveau ligt lager dan bij een gebruikelijke windmolen. Een kleinere windmolen houdt meer rekening met de omwonenden en is bij uitstek geschikt voor postcoderoosprojecten.

De windmolen op het erf van een boer in Herbaijum is vervangen voor een Buurtmolen waarvan de hele buurt profiteert. Huishoudens konden meedoen zonder dat daarvoor eerst een investering nodig was. Het investeringsbedrag kwam binnen via crowdfunding en een lening van het Friesche Fonds voor Duurzame Energie. Energiecoöperatie Qurrent en windmolenfabrikant EWT staan aan de wieg van het initiatief via de zogeheten windpostcoderoosregeling. Dit is een alternatief voor huishoudens om te investeren in duurzame energie zonder zelf een windmolen te hoeven plaatsen.

Het doel van de windpostcoderoosregeling is om uiteindelijk honderden middelgrote verouderde windmolens weer rendabel te laten worden. Veel van deze molens lopen het risico verlieslijdend te worden of zijn dat al vanwege de aanhoudende lage stroomprijs. Het is volgens de initiatiefnemers de eerste keer dat de postcoderoosregeling op zo’n grote schaal wordt toegepast voor een windproject op land. Huishoudens die stroom afnemen van deze Buurtmolen zijn automatisch mede-eigenaar en profiteren, ten minste 15 jaar lang, direct van het laagste stroomtarief van Nederland.

?

Zie ook: Collectief Zonnepanelenproject met 460 Zonnepanelen: ZonRijk Voorst by EnergieRijk Voorst – Zonnepark Welschap met 12.000 Zonnepanelen op Militaire Vliegbasis Eindhoven