Geschreven op 18-11-2017

Op dinsdag 21 november 2017 vindt van 13.30 tot 17.00 uur in het Maasgebouw van de Kuip het Congres De Energietransitie en Het Effect op de Rotterdamse Ondergrond plaats.

Tijdens het congres gaat de gemeente Rotterdam de discussie aan met alle betrokken die te maken krijgt met de energietransitie en de ondergrondse werkzaamheden. Bedrijven, organisaties en ambtenaren die werken aan een toekomstbestendige stad, maar zeker ook de inwoners. Want uiteindelijk moet iedereen ermee aan de slag. Astronaut André Kuipers schetst ter inleiding een beeld van onze aarde en van de noodzaak van milieumaatregelen.

In 2050 heeft Rotterdam een toekomstbestendige stad. De energievoorziening is betrouwbaar, betaalbaar, schoon en gezond. Dat is tijdens de klimaatconferentie in Parijs afgesproken. We gebruiken dan geen aardgas meer en koken en verwarmen ons huis met duurzame warmtebronnen. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar we moeten wel nu al aan de slag om woningen en gebouwen over te laten stappen op andere energiebronnen.

Om alle woningen en gebouwen in Nederland en dus ook Rotterdam te laten overstappen van aardgas op andere energiebronnen vraagt veranderingen. Niet alleen in de energie-infrastructuur maar ook in onze huizen, die nu nog volledig afhankelijk zijn van aardgas. Gasnetten maken plaats voor warmtenetten en extra elektranetten. Een grote, ingrijpende opgave die we samen met de stad gaan oppakken. Maar hoe zal deze transitie verlopen? Wordt het een pijnlijke ‘cold turkey’ of kunnen we het probleemloos voor elkaar krijgen?

In Rotterdam ligt meer dan 2.000 kilometers gasleiding in de grond om alle huizen en bedrijven van gas te voorzien. Die zijn in 2050 niet meer nodig. Dat betekent dat er per jaar gemiddeld zo’n 65 kilometer gasleiding vervangen moet worden door een andere vorm van energie. Vrijwel elke straat in Rotterdam komt open komen te liggen om een nieuwe ondergrondse infrastructuur aan te brengen. Dat levert heel veel hinder op. En er liggen al zoveel leidingen. Passen daar al die nieuwe warmteleidingen nog wel bij? Moeten we geen slimmere manieren vinden om de ondergrond te ordenen?

