Energie en Besparing Geschreven op 17-5-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Energiecoöperatie EnergieRijk Voorst start een nieuw collectief zonnepanelenproject: ZonRijk Voorst.

Op een drietal daken in Twello worden zo’n 460 zonnepanelen geplaatst.

Zonne-energie of zonnepanelen op het dak is niet voor iedereen weggelegd. Gebrek aan ruimte of een ongunstige schaduwligging van je woning maken dit bijvoorbeeld voor individuele huishoudens onmogelijk. Reden voor duurzame energiecoöperatie EnergieRijk Voorst om de mogelijkheden te onderzoeken voor een collectief zonnepanelenproject op geschikte daken in de gemeente.

Met de gemeente Voorst en SV Twello is overeenstemming bereikt over de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de Sporthal aan de Zuiderlaan. Ook stelt de gemeente het dak van Het Parkeerhuis aan de Van Spiegelstraat in Twello beschikbaar.

Naast de gemeente wil voor het eerst ook een Twellose ondernemer, Rogier Korderijnk van Brasserie Restaurant Korderijnk, op het dak van zijn bedrijf zonnepanelen plaatsen voor het duurzame energieproject. Twello wordt daarmee zo’n 460 zonnepanelen rijker.

Bewoners die graag willen overstappen op zonne-energie kunnen zich aanmelden. Voorwaarde voor deelname is wel, dat je in de zogenoemde ‘postcoderoos van Twello’ woont. Deelnemen kunnen inwoners van Twello in de postcode gebieden 7391 en 7392 en de postcodegebieden 7395 in Teuge, 7396 in Terwolde, 7439 in Steenenkamer en 7384 in Wilp.

Donderdag 18 mei organiseert EnergieRijk Voorst, om 19.30 uur, voor bewoners, die kunnen deelnemen aan het zonnepanelenproject een informatiebijeenkomst in de Sporthal aan de Zuiderlaan 5 in Twello. Wil het project doorgang vinden, dan moeten er voor eind 2017 wel minimaal 50 aanmeldingen zijn voor ZonRijk Voorst.

Zie ook: Gemeentehuis Voorst Voorzien van 400 Zonnepanelen by EnergieRijk Voorst