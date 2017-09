Geluid Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

ProRail plaatst 24 kilometer aan geluidschermen langs het spoor in Almere. Het doel is om de omgeving zo min mogelijk tot last te zijn met de rijdende treinen.

Heel mooi natuurlijk om geluidsoverlast te voorkomen, maar ook een gemiste kans voor de opwekking van duurzame energie. Waarom worden er niet gelijk zonnepanelen op deze geluidswerende schermen aangebracht?

Als er op het spoor meer treinen kunnen rijden, neemt ook de verwachte geluidsbelasting toe. Om het extra spoorgeluid te beperken wordt in Almere aan beide zijden van het spoor en op de stations in totaal circa 24 kilometer aan geluidsschermen geplaatst. Ook worden geluidsdempers op de rails bevestigd over een lengte van 260 meter. Bron: Prorail

Om de geluidsschermen te kunnen plaatsen zijn er door Bomecon in opdracht van Bam Infra twee hijsframes ontwikkeld die de geluidschermen gaan plaatsen langs het spoor. Deze schermen zijn zo ontwikkeld dat het treinverkeer gewoon door kan gaan en de medewerkers van Bam Infra er, in de beschikbare ruimte, optimaal mee kunnen werken.

