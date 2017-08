Buurtbewoners met energiebesparingsideeën zijn van harte welkom bij Buurkracht. Buurkracht helpt mensen die energie willen besparen of opwekken om samen in de buurt maatregelen te nemen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en dubbel glas.

Samen de buurt verkennen en analyseren: wat staan hier voor huizen, waar valt op te besparen? Zo wordt er een plan gemaakt. Een energieadviseur bekijkt in een of twee representatieve woningen uit de buurt met welke maatregelen energie bespaard kan worden. En stelt een advies op voor de wijk.

Je buurt komt op stoom met de buurtbijeenkomst. Buurkracht helpt en adviseert bij het organiseren. Gaat de buurt voor zonnepanelen, dakisolatie of iets anders? Buurkracht helpt bij het aanvragen en vergelijken van offertes. Waarna de buurt beslist wat er gebeurt. Samen kiezen en aan de slag.

Je krijgt een gratis slimme meter. Jouw persoonlijke Buurkrachtpagina geeft je inzicht in je energieverbruik, ook in vergelijking met je buurt. En zo bespaar je samen energie. Is samen besparen ook iets voor mij?

Samen energie besparen met je buurt of dorp is gemakkelijk, voordelig en gezellig. Kan jouw buurt ook wel wat Buurkracht gebruiken? Vul dan hier je postcode en huisnummer in en je ziet meteen of Buurkracht in jouw regio mogelijk is en of er al bespaaracties lopen in jouw eigen buurt.