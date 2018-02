Geschreven op 26-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

EXASUN is een Nederlandse producent van hoge kwaliteit zonnepanelen voor gebouwgeïntegreerde en duurzame toepassingen. Ze produceren Glas-Glas zonnepanelen met een hoge efficiency en lange levensduur, op een eigen productielijn in Den Haag.

De geavanceerde productielijn is de afgelopen jaren ontwikkeld in nauwe samenwerking met leveranciers, kennisinstellingen en gerenommeerde Nederlandse machinebouwers. Naast het Black Glass paneel (60 cellen, 1X1.6m) worden er ook innovatieve BIPV (building-integrated photovoltaics) panelen voor een waterdicht PV dak (Black Roof) of voor tussen de dakpannen (Black Mystiek) of als PV gevel (Black Facade).

De productielijn met een initiële capaciteit van 150 MW werd in 2017 in fases opgebouwd op de huidige Nederlandse productie locatie. De capaciteit wordt in de periode tot 2020 in fases verder uitgebreid naar meer dan 1 GW, mogelijk ook op nieuwe (internationale) locaties.

EXASUN versnelt verduurzaming door innovaties die de kosten van zonnestroom verlagen, door toepassing van lokale productie en toeleveranciers en door betere esthetiek. Door het toepassen van hoge kwaliteitsmaterialen kan een lange levensduur worden gegarandeerd waarmee de laagste kosten van zonnestroom worden bereikt. EXASUN kan kosteneffectief produceren dankzij een geautomatiseerd productieproces, lage overhead en het elimineren van zeetransport uit Azië. Dankzij een intensief R&D programma zal EXASUN verschillende nieuwe producten lanceren in de komende 12 maanden.

