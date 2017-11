Geschreven op 9-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Warmte installaties op duurzame biomassa zijn nagenoeg klimaatneutraal. Momenteel is dit dé techniek om de warmtevraag van een stad duurzaam te maken.

Daarom bouwt Eneco op industrieterrein Lage Weide in Utrecht aan een BioWarmte Installatie (BWI). Deze is eind 2018 klaar en zal begin 2019 de duurzame warmte leveren aan Eneco warmteklanten in Utrecht en Nieuwegein.

Het is voor Eneco de eerste grote stap op weg naar een meer duurzame stadswarmte.

De BioWarmte Installatie gaat vanaf 2017 gebouwd worden op de bestaande Eneco locatie op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Deze is eind 2018 klaar en zal begin 2019 de duurzame warmte leveren aan onze warmteklanten in Utrecht en Nieuwegein.

De vergunning is aangevraagd en beschikt voor een BioWarmte Installatie van 60MWth. De realisatie van de BioWarmte Installatie Lage Weide vindt echter plaats in twee fasen van ieder 30MWth. De realisatie van fase 2 is op dit moment nog niet gepland. Bij de bepaling van de locatie op het terrein is ervoor gekozen om de afstand tot de stadkant zo groot mogelijk te maken. Daardoor ligt de BioWarmte Installatie Lage Weide dichter bij de A2. Hierdoor wordt ook de aanvoerroute van de biomassa zo kort mogelijk.

Er zijn veel soorten biomassa beschikbaar. Bij veel daarvan worden door natuur- en milieuorganisaties vraagtekens gesteld. Terecht: als we wereldwijd plantages aanleggen voor biomassa komen natuur en voedselvoorziening in de verdrukking. Daarom maakt Eneco voor de BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht alleen gebruik van restromen hout. Dit restmateriaal heeft nu eigenlijk weinig toepassing in ons land. Het is afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.

Eneco gebruikt vooral materiaal dat overblijft na een composteringsproces; de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Al deze materialen zijn niet bruikbaar voor andere doelen, zoals de productie van bijvoorbeeld planken, spaanplaat, compost of chemicaliën. Maar het is wel schoon bij verbranding; dus zonder verfresten en dergelijke: er wordt geen afvalhout met verf –en lijmresten in de BioWarmte Installatie Lage Weide gebruikt

De biomassa die in Utrecht wordt gebruikt komt van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Het doel is om zo veel mogelijk biomassa te gebruik van lokale en regionale bronnen. Er worden afspraken gemaakt met de leveranciers over de herkomst van het materiaal. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van door Nederlandse en Europese overheden erkende kaders en certificeringen. Daarnaast heeft Eneco vrijwillig aanvullende afspraken gemaakt met het Wereld Natuur Fonds. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de biomassa die Eneco gebruikt echt duurzaam is.

De BioWarmte Installatie Lage Weide gaat een zeer beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit van Utrecht. Dit komt omdat Eneco strenge emissie-eisen heeft aangevraagd voor de milieuvergunning. Deze eisen zijn strenger dan dat de wet voorschrijft. Ook gaan we de samenstelling van de rookgassen scherper in de gaten houden dan de wet van ons eist. Dit alles kunnen we waarmaken door het toepassen van de best beschikbare en bewezen technieken. Deze zorgen voor een schone verbranding van de biomassa, en voor een optimale reiniging van de rookgassen.

