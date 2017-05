Energie en Besparing Geschreven op 19-5-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Begint jouw hart sneller te kloppen op de beat van biomassa? En wil jij de energietransitie een boost geven?

Kom dan naar het Bio-Energie Festival op dinsdag 20 juni 2017 in de Van Nelle tabaksfabriek in Rotterdam.

Dé ontmoetingsplek voor bio-energieken. Een energiebron voor iedereen die zich bezighoudt met het opwekken en circulair inzetten van duurzame energie uit biomassa.

Ontdek tijdens het festival alle ins en outs over innovaties, nieuwe toepassingen en subsidieregelingen. Raak geïnspireerd door onze verrassende sprekers. Vergroot jouw kennis in de workshops. Deel ervaringen en kom in contact met andere vakgenoten.

Het Bio-Energie Festival wordt georganiseerd voor en door bio-energieken. Ben jij ondernemer, adviseur, installateur, fabrikant, leverancier, beleidsmaker, vergunningverlener en actief met biomassa? Dan is dit festival zeker iets voor jou! U kunt zich hier aanmelden.

Het Bio-Energie Festival is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl organiseert het festival in samenwerking met verschillende marktpartijen.

