Geschreven op 21-11-2017

Wat kunnen we leren van niet gerealiseerde windprojecten? Windprojecten worden over het algemeen gerealiseerd onder moeilijke en vooral verschillende omstandigheden.

Initiatiefnemers en beleidsruimte vanuit gemeenten zijn in iedere situatie weer anders. Ook provincies voeren hun specifieke windbeleid.

Dit zorgt ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het realiseren van windprojecten. Het gaat nog te vaak fout, ook wanneer initiatiefnemers zelf ervan overtuigd zijn een zorgvuldig (participatie-)proces gevoerd te hebben.

Wat kunnen we leren van deze mislukte initiatieven? Vaak vertellen geslaagde initiatieven graag over hun weg naar succes en worden daar lessen uit getrokken. Op deze dag gaan wij in op een aantal minder succesvolle projecten. Waar liepen initiatiefnemers tegenaan en wat zouden zij een volgende keer anders doen?

De Bijeenkomst Wind op Land is op woensdag 22 november van 13.30 – 17.00 uur in de Schouwburg Odeon in Zwolle. U moet zich wel even aanmelden.

