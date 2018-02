Geschreven op 27-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Ook in Egypte wordt hard gewerkt aan het realiseren van zonne-energie. Men pakt het gelijk groots aan.

Het Benban Solar Park in de Egyptische woestijn zo’n 650 kilometer ten zuiden van Cairo is hard op weg om het grootste zonnepark van de wereld te worden.

Inmiddels zijn 29 zonne-energieprojecten, die onderdeel uitmaken van het Benban Solar Park, al gefinancierd, door grote financiële spelers als de International Finance Corporation, de African Development Bank en de Asian Infrastructure Investment Bank.

Met de oplevering van deze projecten in 2019 wordt een een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 1,5 gigawatt bereikt. Het is de bedoeling dat het Benban Solar Park uiteindelijk gaat uitgroeien tot het grootste zonnepark in de wereld met een capaciteit 2 gigawatt. Egypte wil 20 procent van zijn elektriciteit uit duurzame bronnen halen in 2022. In 2035 moet dat zijn uitgegroeid tot 37 procent.

?

See also: Mega Zonne-Energiecentrales (2 GW): Ouarzazate Solar Power Station (OSPS) – Noor I CSP Morocco – Energy Entrepeneurs: Winds of Change in Tangier Morocco by DW Documentary – Dii DESERTEC in EUMENA: De Sahara kan heel Europa van duurzame energie voorzien –HM King Mohammed VI van Marokko Presenteert Mega Concentreted Solar Power Project – Het Nationaal CSP-Congres Woestijnstroom – So Incredible: Total Surface Area Required to Fuel the World With Solar – De AORA Solar Tower in de Arava Desert in Israël – Concentrated Solar Power Plant van 250 MegaWatt in Negev Woestijn in Israel – The Sahara Solar Breeder Project: 100 GW of Solar Energy in 2050