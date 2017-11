Geschreven op 16-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Noord-Holland wil op Distriport ruimte bieden aan een zonnepark van maximaal 66 hectare.

In mei van dit jaar heeft de provincie Noord-Holland besloten de grond bij Berkhout waarop Distriport had moeten verrijzen niet als bedrijventerrein te ontwikkelen.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Na jarenlange onzekerheid wat er met deze grond zou moeten gebeuren kiezen wij nu voor een zonnepark. Deze keuze past binnen het duurzaamheidsbeleid van zowel de provincie als de regio West-Friesland.“

De provincie bezit ruim 100 hectare grond (ongeveer 200 voetbalvelden) langs de Jaagweg bij Berkhout. Het grootste deel van deze grond (66 hectare) is, volgens het huidige bestemmingsplan, bedoeld om een bedrijventerrein op te bouwen. In mei van dit jaar heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat niet te doen. In plaats daarvan wil zij op deze grond een zonnepark laten realiseren en aan de gemeente Koggenland wordt gevraagd de bestemming te wijzigen in ‘agrarisch’.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Koggenland gaan nu samen bekijken welke vervolgstappen er nodig zijn om hier inderdaad een zonnepark te realiseren. Voordat aan de bouw van het zonnepark begonnen kan worden, is in ieder geval een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Die komt te zijner tijd ter inzage te liggen en inwoners kunnen daar een zienswijze op indienen. Ruim voor die tijd zullen de gemeente en de provincie met inwoners in gesprek gaan over de plannen en het te volgen proces.