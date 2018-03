Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gebouwde omgeving van Nederland moet in 2050 helemaal van het gas af zijn. Natuur & Milieu denkt dat dit sneller kan. Natuur & Milieu zoekt daarom een pionier die de nummer 1 positie in deze markt wil innemen en een propositie ontwikkelt waarbij huishoudens stap-voor-stap hun woning van het gas af halen en uiteindelijk een elektrisch verwarmde woning hebben.

Bijna de helft van het Nederlandse aardgasverbruik komt voor rekening van huishoudens. De winning van aardgas zorgt voor aardbevingen in Groningen en bij het verbranden van het gas komt CO2 vrij. Daarom heeft de overheid besloten dat in Nederland alle gebouwen vanaf 2050 aardgasloos moeten zijn.

Natuur & Milieu zoekt een pakket waarbij de klant nu beslist dat deze uiterlijk over 15 jaar over is op elektrische verwarming en een leverancier die dat stap-voor-stap regelt. Deze Challenge daagt het winnende bedrijf uit woningeigenaren te helpen om gefaseerd over te stappen van aardgas

naar elektrische verwarming en daarmee een lange termijn verbintenis aan te gaan met deze klanten.

Onder leiding van juryleden Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra, voorzitter van branchevereniging UNETO-VNI Doekle Terpstra en directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers, zet de All Electric Challenge de winnaar op de kaart als een leider in deze snel ontwikkelende markt en brengen we samen de markt in beweging.

Zie ook: Hoe Groen en Duurzaam is Aardgas? En Hoe Zit Het Met Het Bijmengen van Groen Gas? – Aardgas Minder Schoon dan Vaak Wordt Beweerd – Naar Een Duurzame Energievoorziening: De Schone Taak van Aardgas – Het Eerste Echt Groene Gas voor Huishoudens by Greenchoice – OrangeGas: Friesland Eerste Provincie met Dekkend Netwerk Groengas Tankstations – De Eerste Groen Gas Hub in Overijssel Komt er Waarschijnlijk Over Een Jaar of Twee – Heldergroen Gas – De Duurzaamheid van Groen Gas: Groen Gas Lang Niet Altijd Duurzaam

Wonen Zonder Aardgas In De Gemeente Utrecht –Haags Warmte Initiatief Voor Duurzame Warmte: Wonen Zonder Aardgas by Duurzaam Den Haag – Gelders Energieakkoord: Op Weg Naar een Energieneutrale Provincie Gelderland – Geen Gasaansluiting Meer In Nieuwbouwwoningen In MetropoolRegio Amsterdam – Werken Aan Een Aardgasvrij Rotterdam – Utrecht Wil Gaan Boren Naar Aardwarmte in Noord- en/of Oost-Utrecht – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Green Deal Warmtenet Metropoolregio Amsterdam voor Verduurzamen Woningen – Warmtenet Noordwest by WarmteStad: Duurzame Aardwarmte (Geothermie) voor Groningen – Camminghaburen in Leeuwarden Krijgt Restwarmte van FrieslandCampina – De Duurzame Warmtevoorziening in Nederland – ZEN Congres Aardgasvrije Nieuwbouw Zo Doe Je Dat: Samen Aan De Slag Met Aardgasvrij – Naar Een Aardgasvrije Stad Eindhoven: Buurtaanpak, Energiebesparingslening, Duurzame Energie –