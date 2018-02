Geschreven op 14-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Agrifirm en GroenLeven zijn een samenwerking gestart om zonnepanelen op de daken van veehouders en telers, die zijn aangesloten bij Agrifirm, aan te brengen: AgrifirmZon.

Agrifirm is een coöperatie waarin ongeveer 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. AgrifirmZon is opgezet om de aangesloten ondernemers te helpen om op een eenvoudige manier te verduurzamen. De zonnestroom die wordt opgewekt is bedoeld voor de productielocaties van Agrifirm, maar kan ook door de Agrifirm-ondernemer zelf worden gebruikt.

De dakhuuroplossing van GroenLeven staat centraal in de samenwerking met Agrifirm. De Agrifirm-ondernemer verhuurt het dak, met een minimale grootte van 1.000 vierkante meter, aan GroenLeven die daar zonnepanelen op plaatst. De ondernemer ontvangt van GroenLeven een huurvergoeding per paneel. GroenLeven verzorgt de installatie, aansluiting op het elektriciteitsnet, monitoring, financiering, garanties en het onderhoud.

