Geschreven op 28-9-2017 - Erik van Erne.

In de gemeente Beuningen komen acht tot twaalf grote windmolens te staan. Daarnaast worden er ook drie grote parken met zonnepanelen gerealiseerd. Dat alles is nodig wil de gemeente in het jaar 2040 energieneutraal zijn.

Dat is het mooie plan. Nu maar hopen dat de uitvoering van dat plan, inclusief de financiering ook gaat lukken. Ambitieus is men in elk geval wel. Het is de bedoeling dat nog vóór het einde van dit jaar de voorlopige locaties van de windmolens bekend zijn. Daarna duurt het waarschijnlijk nog zeker drie jaar voordat de eerste windmolen er staat.

De gemeenteraad van Beuningen stelde begin dit jaar de energievisie Energiek Beuningen vast. In 2040 wil de gemeente Beuningen energieneutraal zijn en alle energie die wordt verbruikt alleen nog maar duurzaam opwekken. Duurzame energie is energie uit bronnen die nooit opraken, zoals zon, wind, water en aardwarmte.

In oktober worden in elk dorp bijeenkomsten georganiseerd om samen met bewoners na te denken over hoe de gemeente energieneutraal kan worden. Hoe we zonder aardgas en benzine kunnen, hoe we duurzaam energie kunnen opwekken en hoe we die zo zuinig mogelijk kunnen gebruiken.

Het opwekken van duurzame energie zal vooral met zonnepanelen en windturbines in het buitengebied gebeuren. Hoeveel en waar die komen is nog niet bekend. De meeste windmolens komen waarschijnlijk in het buitengebied van Winssen. Zonneparken liggen veel minder gevoelig. Inmiddels hebben zich al flink wat grondeigenaren bij de gemeente gemeld, die graag velden met zonnepanelen op hun terrein willen hebben.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 19.00 en 21.30 uur op:

maandag 9 oktober – bijeenkomst energieneutraal Beuningen bij DROOM! in Beuningen

donderdag 12 oktober – bijeenkomst energieneutraal Winssen bij Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen

maandag 23 oktober – bijeenkomst energieneutraal Ewijk bij MFA ’t Hart in Ewijk

donderdag 26 oktober – bijeenkomst energieneutraal Weurt bij De Kloosterhof in Weurt

