28-6-2017 - Erik van Erne.

De makers van de animatiefilm 2050 – An Energetic Odyssey hebben een voorstel: in 2050 halen zes Noordzeelanden een derde van hun energie uit gigantische windparken op zee met in totaal 25.000 windmolens. Het zou een nieuwe industrie en vele tienduizenden banen opleveren.

De 25.000 windmolens zouden 1.200 TWh per jaar kunnen opbrengen. Dat is ruim 170 keer zoveel als de productie van alle windmolens die Nederland nu op land en zee heeft staan. Maar zelfs dan zou pas aan ongeveer een derde van de energievraag van de Noordzeelanden zijn voldaan.

Om het klimaatdoel te halen, zouden we bovendien ons energieverbruik met een derde moeten terugbrengen én een manier moeten vinden om de overige energie die we verbruiken – nog eens 1.400 TWh voor de Noordzeelanden – duurzaam op land te oogsten. In het scenario lukt dat niet helemaal: ook in 2050 verbruiken we nog olie en gas voor industriële processen waar vooralsnog geen alternatieven voor zijn, zoals het stoken van cokes voor het maken van staal.

Het plan heeft de steun van een consortium van grote Nederlandse bedrijven, milieuorganisaties, ontwerpers, havens en het ministerie van Economische Zaken. Kosten: € 35 mrd per jaar, maar het einddoel is er niet minder concreet om: 25.000 megawindmolens van elk 10 MW, tot 2049 te bouwen in een tempo van 8 per dag.

