Duurzaam Geschreven op 3-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Healthy Urban Quarter aan de Jaarbeursboulevard in het Utrechts Stationsgebied wordt ontwikkeld door ontwikkelconsortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Dit consortium won met hun plan Wonderwoods de door de gemeente uitgeschreven tender.

Het plan doet recht aan de ambities van de gemeente Utrecht voor gezond stedelijk leven.

Het concept is happiness 2.0 en gaat over het terughalen van de natuur in de stad met als doel een gezonder leven. Namens het consortium tekenden architectenbureaus Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects voor het plan.

In Wonderwoods komen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector, en atelierwoningen. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie, inpandige fietsenstallingen, een kleine parkeergarage en de publieksfunctie Playlab.

Het Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

Het plan Wonderwoods omvat twee torens van 90 en 70 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Deze ziet eruit als een verticaal bos, waarbij de beplanting is mee ontworpen op de balkons en aan de gevel. Stefano Boeri Architetti en Arcadis werken dit plan met consultatie van de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht uit.

De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten te zien doordat de te openen atria een doorkijk bieden naar de binnenkant. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en het gebouw past goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds is het robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds is het op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het ontwerp markeert een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

Zie ook: Forest City in Liuzhou, Guangxi Province, China by Stefano Boeri Architetti – China’s Forest City Shijiazhuang: A Model of Sustainable Growth Running on Renewable Energy – China’s Solar City Dezhou: Secrets of The World’s First Solar City by China Icons – China’s Eco-City Tianjin: The Sino-Singapore Eco-City with High Energy Efficiency and Renewable Energy – Vertical Village in Dubai by Graft: Harvests the Sun with Vats Array of Solar Panels – The Vertical Farm: A Keystone Concept for the Ecocity by Dickson Despommier at TEDxWarwick – Santalaia in Bogotá, Colombia: An Amazing Vertical Garden – A Living Building –Iconic School of Art, Design and Media in Singapore – Forest City Johor in Iskandar Malaysia, next to Singapore by Country Garden Pacific View (CGPV)

De Duurzame MicroCity Het Platform in Utrecht Gaat voor BREEAM Outstanding – Het Nieuwe Stadkantoor van de Gemeente Utrecht: Licht, Duurzaam en Een Groen Dak – Weg tot de Wetenschap Onderzoeksgebouw voor RIVM en CBG met BREEAM Outstanding Certificaat – Koningsberggebouw: Duurzaam Onderwijscentrum Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht – Nieuwbouw Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht by LIAG – Herman Wijffels over Utrecht 2040: Provincie Utrecht als Pilotgebied voor Duurzame Ontwikkeling – Creative Valley Utrecht: The Way We Work Today Manifest voor de Werkomgeving als Eco Systeem – De Dafne Schippersbrug: Fietsbrug over het Amsterdam Rijn Kanaal Tussen Leidse Rijn en Oog in Al – De Moreelsebrug (Rabobrug): Fiets- en Voetgangersbrug Tussen Croeselaan en Moreelse Park