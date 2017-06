Geschreven op 13-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Mooi hoor. Het groene, gezonde en slimme kantoor van Warmtebouw Utrecht is verkozen tot hét voorbeeld van 2017 voor de regio Utrecht. Warmtebouw Utrecht was één van de 10 finalisten van de Healthy Urban Office Challenge.

Warmtebouw is een bedrijf in technische klimaatinstallaties en een interessante inzending vanwege de aandacht voor groene en slimme mobiliteit. Er zijn fietsen en e-bikes beschikbaar en er is een begin gemaakt om het wagenpark 100% elektrisch te maken. Onderzocht wordt bovendien of de bussen van het bedrijf, die zware materialen moeten vervoeren, op waterstof kunnen gaan rijden. Met als droom om de zonne-energieoverschotten te delen met het personeel door wagens tijdens werktijden te laden en thuis te ontladen.

Verder past het bedrijf in het eigen kantoor LED-verlichting, warmteterugwinning en 635 zonnepanelen toe. De PV-panelen moeten met ca. 160.000 kWh per jaar in 40% van de energiebehoefte van het pand gaan voorzien. Met dit project wordt er een CO2-reductie gerealiseerd van 66 ton per jaar.

Het plan is om de BREAAM-score te verbeteren (nu heeft het een Very Good-certificaat) en een warmte-koudeopslag te realiseren. Het ziekteverzuim en het personeelsverloop liggen hier onder het landelijke gemiddelde. “Warmtebouw wil samenwerken met andere bedrijven in de directe omgeving. Daarmee laten ze zien dat ook de wat kleinere bedrijven samen veel kunnen betekenen in het groener en gezonder maken van kantoorpanden,” aldus het expertpanel van de Healthy Urban Office Challenge.