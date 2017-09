Natuur Geschreven op 19-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het tropisch regenwoud wordt ernstig bedreigd. Grote palmoliebedrijven breiden steeds verder uit. Dit gaat ten koste van het bos, de mensen en dieren die ervan afhankelijk zijn en het klimaat. Dit moet nu stoppen.

Rolf Schipper, campagneleider bij Milieudefensie, is op Sumatra. Hij laat je zien dat regenwoud plaats moet maken voor palmolieplantages. Het dorp waar hij is wordt bedreigd in haar bestaan. En waarom? Omdat palmolie een gewild ingrediënt is, over de hele wereld. Waar trek jij de grens?

Rolf doet de komende weken verslag uit Indonesië van wat hij meemaakt. Hoe gaat het verder met de bevolking als het land verwoest is?

Milieudefensie wil ook een grens trekken. Samen kunnen we de strijd tegen palmolieplantages en de vernietiging van het oerwoud aangaan. We vragen de Europese politiek om nieuwe regelgeving, maar daar hebben we jou bij nodig. Waar trek jij de grens?

Brood, beleg, koekjes, tandpasta, shampoo; in ongeveer de helft van alle producten die je dagelijks eet of gebruikt zit palmolie. Voor deze palmolie worden uitgestrekte megaplantages aangelegd, ten koste van het tropisch regenwoud. We kunnen voorlopig niet helemaal zonder dit ingrediënt,, maar we kunnen de consumptie van palmolie wel verminderen en ons inzetten voor duurzame productie.

De vernietiging van de oerbossen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika vindt dus plaats voor onze energiebehoefte. Niet alleen in de vorm van voedsel, maar ook in de vorm van biodiesel. Met elke tank vol biobrandstof verdwijnt een stukje regenwoud. Milieudefensie roept de Nederlandse en Europese politiek op om het gebruik van palmolie in biobrandstof te verbieden.

Miljoenen mensen zijn afhankelijk van het tropisch regenwoud. Ze worden verdreven van hun geboortegrond en beroofd van hun land. Ze worden gedwongen om plaats te maken voor palmolieplantages. Milieudefensie werkt samen met de lokale bevolking en andere partners om grote ontbossingsbedrijven aan banden te leggen.

