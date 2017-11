Duurzaam Geschreven op 17-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De VSK is van oudsher de vakbeurs voor de installatie branche. In de loop der jaren heeft het vak een enorme transitie doorgemaakt.

Door alle technologische ontwikkelingen, met name de toenemende integratie van ict-toepassingen in technische producten en systemen verandert het werk, de rol en de verantwoordelijkheid van de installateur.

Het vak wordt steeds slimmer, is een knipoog naar smart technologie, meegaan met de ontwikkelingen en trots zijn op het resultaat. De VSK is de partij om jou scherp te houden en geeft de urgentie aan waar de beurs voor staat. Het is een onomkeerbare ontwikkeling, die vandaag aan de hand is.

In het VSK Theater zijn elke dag informatieve sessies. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld Gemak & Comfort, Energie (re)evolutie en Digitaal & Slim.

Een van de vaste onderdelen van de beurs is de bekendmaking van de VSK Award. Dit jaar is er een nieuwe categorie: Installateur van het Jaar! VSK is het podium voor innovaties en slimme oplossingen. Daar draait het in februari allemaal om en daarom zijn er de VSK Awards. Prijzen voor exposanten met producten of diensten die de branche verrassen en waarmee zij de installatiebranche daadwerkelijk iets nieuws brengen. In het totaal zijn er vijf categorieën: Digitaal & slim – Gezond & comfort – Energie(r)evolutie & -transitie – Installateurszaken – Intallateur van het Jaar

De VSK Award voor Installateur van het Jaar is deze editie nieuw én is een aparte categorie binnen de competitie. Jij, als professional in de installatiebranche én bezoeker van VSK kan voor deze categorie een installateur aanmelden. Voor deze categorie komen in aanmerking vakgenoten en installatiebedrijven, die het afgelopen jaar een waardevolle bijdrage hebben geleverd door: onderscheidend hoge kwaliteit van hun persoonlijke professionele vaardigheden, goed werkgeverschap, oplossingsgericht denken en/of niveau van dienstverlening.

Initiatieven waarbij zij hun omgeving wisten te stimuleren, hun klanten en relaties wisten te verrassen of het functioneren van hun collega’s positief wisten te ondersteunen of verbeteren.

VSK 2018 is van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari 2018 in de Jaarbeurs Utrecht.

