Duurzaam Geschreven op 18-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De vakbeurs Duurzaam Ondernemen 2018 op woensdag 28 en donderdag 29 november 2018 in Rotterdam AHOY is de eerste product- en dienstengerichte beurs voor duurzaam ondernemen in Nederland, vanuit Rotterdam, stad van doeners.

Met medewerking van onder andere een ere comite met daarin prof.dr. Derk Loorbach en prof.dr. ir. Jan Rotmans, maar ook prof. dr. Jacqueline Cramer en Jan Bom, hoofdredacteur van P+.

Bezoekers van de vakbeurs Duurzaam Ondernemen zijn op zoek naar nieuwe oplossingen voor de transitievraagstukken, zoals de overschakeling van fossiele naar duurzame energie en circulair gebruik van grondstoffen. Stadmakers in heel Nederland zijn op zoek naar oplossingen voor deze transitievraagstukken.

Anno 2018 is duurzaam ondernemen de norm. Markten voor duurzame producten en diensten groeien door de toenemende vraag bij consumenten, de zakelijke markt en overheden. Bedrijven die de transitie naar duurzaam ondernemen met succes maken, investeren ook in hun medewerkers en organisatiemodellen.

Duurzaam Ondernemen 2018 is een tweedaagse vakbeurs en internationaal congres voor het bedrijfsleven, overheid, organisaties en professionals. Het biedt een hoogwaardig platform aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Op Duurzaam Ondernemen 2018 vindt u kennis en een uniek netwerk van experts en professionals uit betrokken sectoren van het Nederlands bedrijfsleven en de overheid.

Naast de veelzijdige beursvloer van 10.000 m2 kunt u zich tijdens Duurzaam Ondernemen 2018 laten inspireren door topsprekers uit wetenschap & techniek, bedrijfsleven en overheid. Op het centrale podium vinden dagelijks presentaties, demonstraties en pitches plaats. Op woensdag

28 november vindt een congres met internationale topsprekers plaats. Het congresprogramma komt tot stand in samenwerking met het vooraanstaande wetenschappelijke instituut DRIFT (Dutch Research Institute For Transition), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC – Congresbureau.

De vakbeurs en het congres Duurzaam Ondernemen bieden volop ideeën, inspiratie en waardevolle contacten, die kunnen leiden tot de inzichten en samenwerking die zo belangrijk zijn om duurzame transities te realiseren.