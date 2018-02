Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Utrecht, Amsterdam en Alkmaar scoren hoog op duurzaamheid. Dit blijkt uit een quickscan van Natuur & Milieu naar de duurzaamheid van grote gemeenten.

“Gemeenten hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu, “maar we zien dat slechts een deel deze rol ook actief oppakt. De verkiezingen zijn een uitgelezen moment om de gemeenten onder de loep te nemen.”

Geen enkele gemeente scoort overal goed op. Ook voor koplopers is er nog werk aan de winkel. De uitdagingen verschillen. Zo maakt de hoeveelheid hoogbouw het lastiger voor grote, stedelijke gemeenten als Amsterdam en Rotterdam om hoog te scoren op het aantal zonnepanelen per inwoner. Gemeenten met veel oude, historische gebouwen zoals Delft en Haarlem moeten weer meer doen om het energieverbruik omlaag te krijgen.

Gemeenten kunnen hun burgers ook het goede voorbeeld geven met duurzame keuzes. Dit kan bijvoorbeeld door zelf duurzaam in te kopen. Maar nog lang niet elke gemeente geeft het goede voorbeeld, blijkt uit het onderzoek. Zo houden de meeste gemeenten geen rekening met uitstoot bij de inkoop van eigen vervoer. Ook neemt nog lang niet elke gemeente groene stroom af. Juist dit soort laaghangend fruit kan makkelijk geplukt worden.

Gemeenten met ambitieuze klimaatdoelen blijken vaker hoog te scoren in de quickscan. Zo wil Utrecht klimaatneutraal zijn in 2030. Deze doelen worden vaak vertaald naar concreet beleid, zoals het stimuleren van zonnepanelen of het invoeren van een milieuzone. “Dit klinkt misschien als een open deur, maar het geeft aan dat zo’n doel geen dode letter is,” aldus van Hooijdonk. “Het geeft een gemeenteraad richting en helpt om sneller te verduurzamen.”



Door decentralisatie spelen gemeenten een steeds belangrijker rol in de omslag naar een duurzame samenleving. “Gemeenten hebben veel middelen in handen om echt een verschil te maken,” aldus Van Hooijdonk. “De verkiezingen bieden een prachtkans om het thema stevig op de politieke agenda te zetten en nieuwe maatregelen vast te leggen in de collegeakkoorden. Juist in die gemeenten die nog achterlopen.”



De quickscan (PDF) kijkt naar 42 van de grootste stedelijke gemeenten van Nederland, verenigd in de G4 en G32. Voor de quickscan heeft Natuur & Milieu 12 indicatoren onderzocht op het gebied van energie, mobiliteit en afval. De selectie is tot stand gekomen op basis van openbaar beschikbare, actuele datasets. Daarbinnen is gekozen voor indicatoren waar een gemeente ook duidelijk zelf invloed op uit kan oefenen. In de quickscan biedt Natuur & Milieu de gemeenten specifieke handvatten om hun scores omhoog te krijgen.

Zie ook: De Merwedekanaalzone: Nieuwe, Duurzame, Energiezuinige en Groene Stadswijk in Utrecht – Beurskwartier en Lombokplein: Nieuwe, Groene, Duurzame Stadswijk in het Centrum van Utrecht – De Dafne Schippersbrug: Fietsbrug over Amsterdam Rijn Kanaal Tussen Leidse Rijn en Oog in Al – De Anton Geesinkbrug: Plan voor nieuwe fietsbrug in Utrecht over Amsterdam-Rijnkanaal tussen Lage Weide en Zuilen/Overvecht – De Moreelsebrug (Rabobrug): Fiets- en Voetgangersbrug Tussen Croeselaan en Moreelse Park – Het Utrechtse Stadkantoor van de Gemeente Utrecht: Licht en Duurzaam met Een Groen Dak – De Duurzame MicroCity Het Platform in Utrecht Gaat voor BREEAM Outstanding – Weg tot de Wetenschap Onderzoeksgebouw voor RIVM en CBG met BREEAM Outstanding Certificaat – Koningsberggebouw: Duurzaam Onderwijscentrum Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht – Nieuwbouw Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht by LIAG – Herman Wijffels over Utrecht 2040: Provincie Utrecht als Pilotgebied voor Duurzame Ontwikkeling – Creative Valley Utrecht: The Way We Work Today Manifest voor de Werkomgeving als Eco Systeem – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – De Duurzame Week Utrecht: De Duurzame Kas op het Domplein – Geef Utrecht een Groen Hart