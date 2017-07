Duurzaam Geschreven op 3-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Arcadis heeft aangekondigd het ontwerp te zullen maken voor een nieuwe ontwikkeling op de Amsterdamse Zuidas: The Beacon. Het gebouw zal worden ontwikkeld door G&S Vastgoed. Arcadis zal ook eerste huurder worden en op de bovenste verdiepingen van de 20 etages tellende toren.

Het ontwerp wordt gemaakt door CallisonRTKL, de dochteronderneming van Arcadis actief in architectuur, in samenwerking met Powerhouse Company. The Beacon wordt een multifunctionele ontwikkeling met kantoren, winkels en woningen die in één concept samenkomen. De iconische toren sluit aan op een Podium van zes etages waarin appartementen, een restaurant en winkels zijn opgenomen.

Het ontwerp omvat het meest recente denken op het gebied van duurzaam ontwerp. Een levend dak, technologie op basis van zonne-energie, zonne-vinnen en windturbines zijn elementen die worden overwogen. Het gebouw wordt flexibel ontworpen, geschikt voor verschillende typen huurders, waarbij de vloeren maximaal daglicht toelaten, het ontwerp beweging bij gebruikers stimuleert en daarnaast energie kan worden teruggewonnen. Voor het gebouw zal een BREEAM registratie worden aangevraagd.

Het gebouw is nu in de finale ontwerpstadia beland en verwacht wordt dat vergunningen en effect rapportages later deze zomer kunnen worden uitgevoerd. De bouw zal dan in 2018 een aanvang nemen en verwacht wordt dat het gebouw in 2021 in gebruik zal kunnen worden genomen.

