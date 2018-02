Geschreven op 21-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Tapijtfabrikant Rinos uit Genemuiden produceert duurzame biobased kokos entreematten. Rinos verwarmde de machines eerst met gas, maar nu elektrisch. Het bouwde de machines om voor de productie van de matten.

Ook plaatste Rinos 1.200 zonnepanelen op het dak van de fabriek. Deze maatregelen maken het productieproces duurzamer.

Operations Director Gerrit Wiggers: “Rinos wil van fossiele brandstof af en de kansen van hernieuwbare energie benutten. Duurzaamheid is voor ons van strategisch belang. Het geeft onze producten meerwaarde.” Vervanging van de oude gasovens voor ovens met een hoger rendement was te duur. “Maar wij geloven in elektriciteit. Daarom bouwden we onze machines om. We combineerden dat met zonnepanelen op het fabrieksdak.”

“Met elektriciteit kun je de warmte precies daar brengen waar die nodig is”, zegt Wiggers. “Je kunt dus zeer rendabel verwarmen. Met gas is dat niet mogelijk. Daarbij moet warme lucht eerst door een warmtewisselaar. Elektriciteit levert ons dus investerings- en energiebesparingen op.

Dankzij de zonnepanelen gaan we bovendien 25% van onze eigen energie opwekken. Dat is financieel interessant. We bedekken daarmee 50% van het dak van de fabriek. We kunnen in de toekomst dus dezelfde hoeveelheid panelen erbij leggen.”

De ombouw naar elektriciteit levert een besparing aan investeringskosten van meer dan 400.000 euro op. Ook de energiekosten dalen met ruim 30.000 euro per jaar. De ombouw naar elektrisch bespaart 1042 GJp primaire energie. De ombouw in combinatie met zonne-energie reduceert de originele fossiele uitstoot van 3346 GJp tot nul. Dat is een besparing van 189 ton CO2 per jaar.

Rinos was een van de genomineerden voor de EZK Energy Award 2017.