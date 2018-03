Geschreven op 18-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

De SustainaBul is de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid, en is een initiatief van Studenten voor Morgen.

Onderwijsinstellingen worden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De ranglijst richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op transparantie en communicatie hierover.?

Studentenorganisatie Morgen organiseert dit jaar voor de 6e keer de SustainaBul: dé ranglijst van hogescholen en universiteiten op het gebied van duurzaamheid. De SustainaBul wordt uitgereikt aan de instelling die de meeste punten verdient door middel van het invullen van de jaarlijkse vragenlijst. De vragenlijst wordt elk jaar verbeterd en aangepast, waardoor de instellingen elk jaar goed moeten opletten. Dit jaar, bijvoorbeeld, worden er scherpere eisen gesteld aan duurzaamheidsonderzoek. Hoeveel geld stelt jouw universiteit daar eigenlijk voor beschikbaar? En doen de onderzoekers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde ook wel eens onderzoek naar duurzaamheid? SustainaBul stelt het dit jaar voor het eerst op de proef.

De SustainaBul-vragenlijst daagt instellingen uit om over het gehele spectrum van hun instelling naar duurzaamheid te kijken. Mede-organisator Luna: “We bevragen dan ook alles: van duurzame energie tot de maatschappelijke betrokkenheid van hun studenten en medewerkers. Mede door de SustainaBul gaan steeds meer instellingen inzien dat duurzaamheid méér is dan alleen ‘groen’! Een instelling die niet meer te bieden heeft dan een paar zonnepanelen en duurzaamheidsstudies zal in onze ranking flink achterblijven”. Een duurzaamheidscoördinator van één van de deelnemende instellingen liet dit jaar weten: “De slechte ranking van vorig jaar heeft geholpen om het onderwerp nieuw leven in te blazen. Goed dat jullie doorgaan!”

Wat de SustainaBul extra bijzonder maakt is dat de antwoorden van de instellingen gecontroleerd worden door studenten – soms zelfs van diezelfde instelling! Vanuit het hele land hebben (oud-)studenten zich aangemeld om het onderwijsveld een duwtje in de rug te geven. Ranker Louis: “ik wil weten hoe mijn universiteit zich verhoudt tot andere universiteiten. Ze doen al veel dingen goed, maar ik ben ook benieuwd wat er nog beter kan. En waarom dat dan nog niet gebeurd is!” De rankers stellen aan de hand van de vragenlijst hun eigen criteria op. Ze zijn daarom vrij om de lat elk jaar weer iets hoger te leggen!

Sommige instellingen, zoals Wageningen Universiteit, scoren elk jaar hoog op de vragenlijst. Daar kunnen al die andere instellingen dus nog wat van leren. Daarom gaat Morgen vanaf dit jaar zorgen dat dit ook echt gebeurt. Luna: “We organiseren trainingen, bijvoorbeeld voorafgaand aan de SustainaBul-uitreiking op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs op 19 mei 2018. Ook reiken we dit jaar de prijs uit voor ‘Meest iconische project’. Studenten worden veel enthousiaster van instellingen die het aandurven om af en toe het roer compleet om te gooien. Dat willen we dus ook alleen maar aanmoedigen!”

