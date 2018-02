Het is een heerlijke dag, je voelt de zon branden op je rug terwijl je zacht kracht zet op de trappers van je fiets. Je beweegt je geruisloos tussen de groene weilanden door, en terwijl je je blik richt op een kudde gelukkig grazende koeien, denk je: “Wat lekker groen en natuurlijk!” Maar niets is minder waar. Ondertussen ben je aan het kijken naar de grootste vervuilers in de wereld. Een kudde ronkende auto’s. “Ons eetgedrag is dé grote ellende in het klimaatprobleem”, zegt milieuonderzoeker dr. Sanderine Nonhebel (RUG).

Een aantal cijfers op een rij. De voedselindustrie in Nederland gebruikt 30% van het land, 70% van al het zoet water en 20% van de energie. Twee derde van onze vleesproductie en 70% van alle melk wordt nu vanuit Nederland geëxporteerd naar andere landen, terwijl bossen worden gekapt omdat we voer, zoals soja importeren. Voor elke kilo vlees blijven we met zo’n 30 kilo mest achter. De grote veestapel leidt ondertussen tot een verlies aan biodiversiteit en is verantwoordelijk voor 5% van de broeikasgasemissies. Dit is drie keer zoveel als alle windmolens in Nederland proberen te besparen. Doordat we daarbovenop nog eens enorm veel water uit het veenland pompen, wordt voor 2050 een bodemdaling van 60 cm voorspeld, terwijl ondertussen de zeespiegel stijgt. We denken altijd dat de auto de grootste vervuiler is, maar het is dus de koe.