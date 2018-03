Duurzaam Geschreven op 2-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vliegen leidt tot veel CO2-uitstoot, maar toch kun je ‘duurzame’ vakanties naar Thailand of Kenia boeken.

Prof. René van der Duim (WUR) legt uit hoe toerisme een belangrijk instrument kan zijn voor de bescherming van natuur en cultuur. Maar hoe draagt een backpack of safari-trip daar aan bij?

Deze lezing is onderdeel van de serie Groene bedoelingen. In deze reeks onderzoeken we groene keuzes en hun impact. Helpen alle kleine beetjes of zijn het slechts druppels op een gloeiende plaat?

Op dinsdag 6 maart 2018 van 20:00 tot 21:30 uur in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein in Utrecht.

