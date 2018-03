Geschreven op 26-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Een revolutionaire kippenboerderij, een bioraffinage-technologie voor de verwerking van citrusschillen en een zachte slaaprobot hebben de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018 gewonnen.

Kipster, PeelPioneers en Somnox wonnen elk 20.000 euro om hun innovatie verder te ontwikkelen. Daarnaast krijgen ze een jaar lang intensieve begeleiding vanuit de Rabobank door middel van een business coachingstraject en stelt de Rabobank haar netwerk beschikbaar.

Meer dan 350 deelnemers hebben meegedongen naar de Rabo Duurzame Innovatieprijs, voorheen de Herman Wijffels Innovatieprijs. Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, en Herman Wijffels reikten de prijzen uit in het theater Orpheus in Apeldoorn. Sinds 2002 kent de Rabobank de innovatieprijs jaarlijks toe in diverse categorieën: Food & Agri, Circulaire economie en Vitale gemeenschappen en Zorg. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit.

Kipster is de winnaar in de Categorie Food & Agri. Een revolutionaire kippenboerderij met maximale dier- en milieuvriendelijkheid en waar lokaal en circulair ondernemen wordt gecombineerd. Alle bijproducten van het productieproces worden zo goed mogelijk verwaard, zonder emissies uit te stoten. De jury prijst de circulaire en ketenbrede innovatie van Kipster, die een natuurlijke omgeving voor de kip centraal stelt, gebruik maakt van regionale voedselresten en zorgt voor minimale emissies uit de stal.

PeelPioneers is de winnaar in de categorie Circulaire economie. PeelPioneers heeft een bioraffinage-technologie ontwikkeld waarmee citrusschillen verwerkt kunnen worden tot waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als ingrediënt in soda-dranken, schoonmaakmiddelen en cosmetica. Maar ook als vezelrijke pulp voor de papier- of diervoederindustrie. De jury is onder de indruk van het circulaire ondernemerschap van PeelPioneers door een afvalstroom om te zetten in diverse hoogwaardige en bruikbare producten en toepassingen tegen marktconforme prijzen!

Somnox is de winnaar in de categorie Vitale gemeenschappen en Zorg. Somnox is een slaaprobot die een goede nachtrust stimuleert. Met de ideale slaapademhaling en begeleidende meditatie zorgt de robot voor ontspanning en rust. De jury ziet in de oplossing én in het team van Somnox een toonaangevend voorbeeld van duurzaam leiderschap in de zorg: de zachte slaaprobot zal op den duur medicatie vervangen, het aanstellen van een nieuwe CEO door de oprichters geeft blijk van zelfreflectie en daarmee echt ondernemerschap!

De andere finalisten waren:

Living Light: Een atmosferische lamp die zijn energie put uit een plant die vlakbij de lamp wordt geplaatst. Hoe beter de plant wordt verzorgd, hoe langer de lamp schijnt.

WP Trading Alphen aan den Rijn: Plantenpotten van gebruikt papier die dankzij een speciale behandeling voor een programmeerbare tijd natsterk zijn. Na de groeifase kunnen de potten de gft-bak in en gecomposteerd worden.

H2O Technics: Milieuvriendelijke bestrijding en eliminatie van pathogene ziekteverwerkers, bacteriën, algen, biofouling en parasieten in water. Hierbij wekken een geavanceerde resonator en besturingssysteem ultrasone geluidsgolven op.

Wasteless: Een data-driven aanpak van voedselverspilling voor supermarkten met prijsdifferentiaties. Producten in het versvak, waarbij de uiterste verkoopdatum nabij is, worden automatisch afgeprijsd.

Scoozy: De Scoozy scootmobiel heeft slimme sensoren, goede zichtbaarheid in het verkeer en maximaal comfort. Dit maakt de aanschaf van een scootmobiel toegankelijker.

Super Brains: Deze app helpt mensen met ADHD gewoontes aan te leren en afspraken na te komen. De kans op gedragsverandering groeit dankzij de interactieve coaching om actie te ondernemen.

In het najaar van 2018 opent de inschrijving van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019.

