24-2-2018

Plastic Whale en meubelfabrikant Vepa lanceren de Plastic Whale Circular Furniture: high-end kantoormeubilair vervaardigd uit Amsterdams grachtenplastic. LAMA Concept is verantwoordelijk voor het ontwerp van de collectie.

De primeurcollectie, bestaande uit een boardroomtafel, een stoel, lampen en akoestische wandpanelen is verkrijgbaar via exclusieve dealers in Nederland.

“We creëren economische waarde uit plastic afval met de betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen”, vertelt initiatiefnemer Marius Smit, oprichter van Plastic Whale. “Elk jaar vissen we samen met duizenden Amsterdammers plastic uit de grachten. Hier hebben we al tien design sloepen van gebouwd. Met het kantoormeubilair kunnen we een nog grotere impact maken. Er zijn namelijk veel bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan een schoner milieu. Met trots kunnen we al aankondigen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nationale Nederlanden en Vrumona onze eerste launching partners zijn.”

Meubelfabrikant Vepa is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling, productie en verkoop. “Voor vervaardiging van het meubilair gebruiken we PET-flessen die door Plastic Whale zijn opgevist. Een vergadertafel is goed voor 1004 opgeviste PET-flesjes, een stoel voor 67, een wandpaneel met LED-verlichting voor 33 en een lamp voor 25. Voor de metalen onderstellen wordt staalafval gebruikt. We zijn hard op weg naar een afvalloze fabriek en zorgen er zelfs voor dat we in deze collectie het afval van anderen verwerken”, aldus Janwillem de Kam, directeur Vepa. Om duurzaamheid te kunnen waarborgen wordt de productie bewust in Nederland en in eigen hand gehouden. Dat is uniek. Bovendien krijgt men, bij inlevering van het meubilair, statiegeld retour. Zo worden waardevolle grondstoffen hergebruikt en ontstaat er geen nieuw afval.

Circulariteit staat centraal en de walvis diende als inspiratiebron. Yvonne Laurysen, mede-eigenaar van LAMA Concept licht toe: “Voor dit fascinerende zoogdier vormt de plastic soep een grote bedreiging. We hebben karakteristieke elementen van de walvis doorvertaald naar de ontwerpen. Denk hierbij onder meer aan de look and feel van de kenmerkende huid, het vetweefsel en het indrukwekkende skelet.”

Een deel van de opbrengst van Plastic Whale Circular Furniture wordt via de Plastic Whale Foundation geïnvesteerd in lokale projecten die het plasticprobleem aanpakken op plekken waar dit het hardst nodig is. De eerste samenwerking is gesloten met SweepSmart, een organisatie die professionele afvaloplossingen aanbiedt in India. Plastic Whale Circular Furniture maakt het mogelijk om samen met SweepSmart afvalverwerkingscentra in India professioneler in te richten, waarbij het ingezamelde plastic kan worden hergebruikt voor de volgende meubellijn.

Zie ook: Plastic Whale: De Uitdaging Is Samen Een Boot van Plastic GrachtenAfval Bouwen – Het WasteBoard: Het Eerste Skateboard van Festivalplastic ter Wereld by Plastic Whale