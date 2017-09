Duurzaam, Educatie Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Duurzaamheid in het onderwijs komt op. Dat hebben we te danken aan de inzet van docenten die zich op steeds grotere schaal inzetten voor duurzaam onderwijs. Deze duurzame docenten zetten we graag in het zonnetje!

Wordt er op jouw school regelmatig aandacht besteed aan bijvoorbeeld klimaat, natuur, afval of wereldburgerschap? Ken je de initiatiefnemer van deze projecten bij jou op school? Wil je deze collega graag een keer in het zonnetje zetten? Dat kan!

Met het project duurzame docent van de coöperatie Leren voor Morgen willen we aandacht geven aan deze docenten zodat er op deze manier een verdere impuls aan het duurzaam onderwijs kan worden gegeven. Het zijn immers de docenten die de kennis en waarde van duurzaamheid over moeten brengen op de leerling. Hun enthousiasme is daartoe onmisbaar. Ook kunnen de verhalen van de duurzame docenten andere docenten inspireren zowel binnen als buiten de school.

Wordt er regelmatig aandacht besteed aan bijvoorbeeld klimaat, natuur, afval, wereldburgerschap bij jou op school? Ken je de initiatiefnemer van deze projecten bij jou op school? Wil je deze collega graag een keer in het zonnetje zetten? Zet anders een wedstrijd op school uit waarbij de duurzaamste docent van de school kan worden gekozen. Er kan op Duurzame Docent één docent per school worden aangemeld. Duurzame docenten krijgen altijd een kleine prijs. Bij bijzondere verhalen is het mogelijk om een nascholing voor uw school te winnen. Welke docenten de nascholingen winnen wordt op de Dag van de Duurzaamheid op dinsdag 10 oktober 2017 bekend gemaakt!

Cartoon door Maarten Melis