Geschreven op 21-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Het Europese subsidieprogramma OP Oost (Operationeel programma Oost) 2014-2020 stelt vanaf 21 maart 2018 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.

Het beschikbare budget wordt in 2018 verdeeld over drie subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit nieuwe en duurzame producten.

De Europese Unie, het Rijk en de provincies werken samen bij het subsidieprogramma OP Oost 2014-2020. De bedoeling van het programma is om een bij te dragen aan een slimme en schone economie die zorgt voor een duurzame groei in de economie.

Regelingen in 2018:

Grote R&D-samenwerkingsprojecten: In aanmerking komen projecten waarbij twee of meer onafhankelijke organisaties samenwerken. Hierbij is minimaal één mkb-onderneming betrokken. Per aanvraag geldt een minimumsubsidie van € 350.000 en een maximum van € 2.000.000. Voor deze openstelling is 20 miljoen euro. Aanvragen van 21 maart 2018 tot en met 28 februari 2019.

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Stimuleren proeftuinen: In een proeftuin worden producten, procedés, of diensten getest in een realistische omgeving. Aan de proeftuin doen minimaal twee zelfstandige mkb-ers mee en er worden minimaal twee experimenten verricht, waarbij eindgebruikers worden betrokken. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 600.000. Voor deze openstelling is 4,6 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen van 21 maart 2018 tot en met 28 februari 2019.

Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Subsidie kan worden aangevraagd door instanties die samenwerken ten behoeve van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin en ten behoeve hiervan de exploitatie van deze proeftuin of het upgraden van deze proeftuin.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten: Twee of meer samenwerkende instanties kunnen subsidie aanvragen voor het tot stand brengen of uitbreiden van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen en het stimuleren van mkb-ondernemingen tot valorisatie. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 500.000. Voor deze openstelling is 3,6 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen van 21 maart 2018 tot en met 28 februari 2019.

Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd binnen de openstelling voor het Stimuleren clusters en netwerken: Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland; Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen; Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie; Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Als het beschikbare budget van een regeling op is, sluit de regeling. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Een projectvoorstel moet wel een minimaal aantal punten van de deskundigencommissie krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

