http://hetgroenebrein.nl/nieuwe-projectvoorstellen-gezocht-rond-duurzame-businessmodellen/Consortia van universitaire onderzoekers en andere partijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij NWO ter ondersteuning van een nieuwe generatie duurzame businessmodellen. Voorstellen voor kunnen worden ingediend tot 31 oktober 14.00 uur 2017.

Ook is er een informatie- en matchmakingsbijeenkomst voor geïnteresseerde onderzoekers en andere partijen op donderdag 31 augustus in Utrecht. DBM-II is een initiatief van NWO, De Groene Zaak en Het Groene Brein en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met TNO.

De huidige ‘take, make, waste’ economie wordt steeds vaker maatschappelijk, bedrijfskundig en politiek bekritiseerd, omdat zij tegen grondstoffelijke, ecologische en sociale grenzen aanloopt. De omslag naar een economie die op een evenwichtige manier meervoudige waarde creëert – die tegelijkertijd bijdraagt aan verschillende kapitalen – kan op een steeds breder draagvlak rekenen, zowel vanuit bedrijven, vanuit maatschappelijke initiatieven zoals burger-coöperaties, overheden, wetenschap en NGO’s. De omslag naar het organiseren van meervoudige waarde vraagt om anders organiseren en in het verlengde daarvan om een nieuwe generatie businessmodellen. In DBM-I stonden individuele partijen c.q. organisaties centraal binnen bestaande sectoren en ketens. In DBM-II wordt kennis ontwikkeld met het oog op collectieve waarde-creatie die sectoroverstijgend is en die bijdraagt aan transitie.

Binnen DBM-II bestaan consortia uit universiteiten en niet-universitaire partners, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties en publieke kennisinstellingen. Een consortium bestaat uit ten minste één Nederlandse universiteit of een NWO- of KNAW-instituut en ten minste één cofinancierende partij(en) uit het private domein. Elk onderzoeksproject dient uit te monden in praktisch toepasbare en opschaalbare/overdraagbare handelingsperspectieven voor organisaties in de praktijk. Hoofdaanvrager is een hoogleraar of universitair (hoofd)docent.

Het beschikbare budget voor deze Call for Proposals is 2,2 miljoen euro. Hiervan wordt 1 miljoen euro door het NWO Domein Sociale en Geesteswetenschappen ter beschikking gesteld en 1 miljoen ‘in kind’ door TNO. Het overige budget wordt ‘in cash’ en ‘in kind’ ter beschikking gesteld door private en mogelijk publieke financiers. Een deel van de beschikbare middelen wordt ingezet om de samenhang tussen het werk van de afzonderlijke consortia te versterken en zo de hoofddoelstellingen van het programma als geheel te realiseren.

De matchmakingsbijeenkomst op donderdag 31 augustus staat in het teken van consortiumvorming. Partijen die een kennisvraag of juist een kennisaanbod hebben rond duurzame businessmodellen kunnen hier hun ideeën kort pitchen en met elkaar kennismaken. Onderzoekers die van plan zijn om een voorstel in te dienen, kunnen potentiële consortiumpartners meenemen. De volledige Call for Proposals vindt u op de website van NWO.

