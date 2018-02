Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Nationale Week Zonder Vlees is een initiatief van Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe Vegetariër, breed gedragen door diverse partners uit de voedselindustrie. Samen vinden ze dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Daarom willen ze een flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis afgewisseld worden met vegetarische gerechten, promoten.

Proberen en proeven is geloven. Want vegetarisch eten is niet saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op mens dier en milieu. Met elke week een dagje zonder vlees maken we samen het verschil voor de toekomst van onze planeet.

Met behulp van de informatie van het Voedingscentrum en de Vegetariërsbond is een zo volledig mogelijk overzicht gemaakt van de belangrijkste aspecten en vragen rondom vegetarisch eten, van de gezondheid tot praktische tips. Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees vindt de Vegetarische Restaurantweek plaats. Dit betekent dat een selectie restaurants door heel Nederland een speciaal vegetarisch aanbod hebben voor lunch of diner.

Dit jaar vindt de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees plaats van 5 tot en met 11 maart 2018. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Door krachten optimaal te blijven bundelen denkt men het meest invloedrijke minder vlees initiatief te kunnen worden van Nederland. In 2030 eet Nederland méér plantaardig en minder dierlijk. Een dagje zonder vlees wordt de nieuwe standaard!

