Duurzaam Geschreven op 18-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs op vrijdag 25 mei 2018 bij de Technische Universiteit Eindhoven is hét podium voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene ICT en duurzaamheid in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland.

Het event is een samensmelting van het symposium Groene ICT en Duurzaamheid van SURF en de uitreiking van de SustainaBul van het studentennetwerk Morgen. Het thema dit jaar is: Duurzaam, Verbindend, Circulair.

Het evenement is niet alleen interessant voor duurzaamheidscoördinatoren of ICT’ers, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid in het algemeen en het inzetten van ICT om verduurzaming binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te bewerkstelligen in het bijzonder: opleidingsmanagers, docenten en onderzoekers van ICT-opleidingen, studenten, managers facilitair en inkoop, onderzoekers en betrokkenen bij topsectoren. Werk je niet in het hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Dat is geen probleem. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

De Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO) wordt georganiseerd door SURF en Morgen in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid en Green IT Amsterdam.

