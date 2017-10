Geschreven op 4-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Mooi hoor. De consumptie van duurzame producten blijft groeien. Voor het zevende achtereenvolgende jaar is het marktaandeel van duurzaam voedsel gestegen.

In het laatste jaar van 8 procent naar 10 procent. In 2010 was dat marktaandeel slechts 3,5 procent. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel.

In 2016 hebben consumenten voor 3,8 miljard euro dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht. Dat is 26 procent meer dan het jaar daarvoor.

Vooral in supermarkten is de groei heel fors met een plus van 36 procent. Bij verkooppunten waar consumenten meestal haast hebben, zoals op vliegvelden, treinstations en bij tankstations, groeide de verkoop van duurzame voedselproducten zelfs met 42 procent. Dit komt mede doordat deze ondernemers meer duurzamere producten aanbieden, zodat hun klanten vaker voor een duurzaam alternatief kunnen kiezen.

In de professionele markt, zoals horeca, zorginstellingen en catering, zet de groei van de afgelopen jaren door met 14 procent in 2016.

Duurzame eieren zijn het meest gewild, met een marktaandeel van maar liefst 40 procent van alle verkochte eieren. Ook duurzamere vis wordt goed verkocht, met een marktaandeel van 30 procent van de alle aangeschafte vis. Duurzame koffie en thee hebben eveneens een marktaandeel van 30 procent. De meeste producten werden verkocht met het keurmerk Biologisch (30 procent), gevolgd door Beter Leven (28 procent) en UTZ Certified (21 procent).

De Monitor Duurzaam Voedsel (PDF) wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Wageningen Economic Research, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en is voor het eerst uitgebracht in 2011.

Zie ook: Stichting K-ETEN: Vers, Duurzaam Voedsel op Alle Scholen – Smakelijk Duurzaam: Een nieuw Netwerk en Almanak voor Duurzaam Voedsel in Nederland – De Monitor Duurzaam Voedsel 2010 en De Voedselbalans: Inzicht in Duurzaam Gedrag bij Voedsel