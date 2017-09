Vakantie Geschreven op 3-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

In Zuid-Holland verrijst ParqGreen Reeuwijkse Plassen. Het recreatiepark wordt bijzonder duurzaam gebouwd en geëxploiteerd.

Het meest duurzame vakantiepark in Nederland is Landal De Reeuwijkse Plassen: energieneutraal en onder andere voorzien van warmtepompen en zonnepanelen en met een natuurwinkel en biologische ijsbar.

D&M Properties, ontwikkelde het nieuwe park in opdracht van GREEN Reeuwijkse Hout. De woningen zijn eigendom van particulieren en worden verhuurd door Landal GreenParks onder de naam Landal De Reeuwijkse Plassen.

Er is nog steeds veel vraag naar recreatieparken in Nederland. Vooral in het Groene Hart zijn deze accommodaties nauwelijks zijn te vinden. In drie fasen worden 285 recreatiewoningen gebouwd. Duurzaamheid en natuurwaarden staan centraal bij de realisatie en exploitatie van het ParqGreen.

De woningen zelf zijn energetisch slim ontworpen. De compacte woningen hebben bijna allemaal een ondergrondse slaapkamers. Voordeel is dat de temperatuur er relatief constant is: koel in de zomer, behaaglijk in de winter. Ze zijn dus inherent energiezuinig. Ook omdat de gevels aan de koude noordkant gesloten zijn, terwijl glasgevels aan de zuidkant maximaal daglicht en zonnewarmte vangen. Elke woning is voorzien van een warmtepomp en er worden zonnepanelen geplaatst. De woningeigenaren van het park, verenigd in de VvE, zouden dus energie voor zichzelf produceren en leveren.

