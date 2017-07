Geschreven op 28-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam

Op vrijdag 7 juli 2017 stuurde Staatssecretaris Van Dam van het Ministerie van Economische Zaken de kamerbrief over het vervolg van het programma DuurzaamDoor naar de Tweede Kamer. In het beleidskader bij de brief staat hoe de Rijksoverheid met ander overheden en maatschappelijke partners gaat samenwerken in het vernieuwde kennis- en innovatie-programma DuurzaamDoor 2017-2020.

De Rijksoverheid kiest voor een aanpak waarbij ze samen met partners werkt aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Partners zijn: andere overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, onderop (maatschappelijke organisaties). Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt voort op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Het nieuwe programma speelt in op nieuwe speerpunten uit het Rijksbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het doel van het Kennisprogramma DuurzaamDoor is het bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen. Samenwerking van partijen, die nu nog afzonderlijk opereren, maakt immers dat kennis en leerervaringen beter benut worden. DuurzaamDoor richt zich op vijf inhoudelijke thema’s: Biodiversiteit, Circulaire economie, Energie, Voedsel en Water.

Een multi-stakeholder stuurgroep geeft richting aan het programma. Daarin zitten vertegenwoordigers van de deelnemende bestuurslagen én landelijke vertegenwoordigers uit onderwijs, onderzoek, ondernemers en onderop. Dit is een verbreding van de regiegroep uit de DuurzaamDoor-periode 2013-2016. De uitvoering van het beleid wordt in jaarlijkse programma’s vormgegeven door een breed programmateam vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarin zitten ook vertegenwoordigers van partnerorganisaties.

