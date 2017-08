Duurzaam, Sport Geschreven op 21-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Heeft u als gemeente vragen over duurzaamheid en energiebesparing bij sportaccommodaties? Kom dan naar de Kennisdag Sport en Duurzaamheid op donderdag 7 september 2017 in Omnisportcentrum Apeldoorn.

Bent u als gemeente verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van uw sportaccommodatie en is energieverbruik daarbij een grote kostenpost? Heeft u daarover vragen? Tijdens de kennisdag krijgt u daar een antwoord op.

De dag start met een keynote van professor sociaal-economische transities Derk Loorbach. Hij is directeur van The Dutch Research Institute For Transitions (TRIFT) aan de Erasmus Universiteit.

Daarna volgen vijf workshoprondes die u naar eigen interesse kunt invullen. Deze gaan over onderwerpen als circulaire economie, duurzaam aanbesteden en energiebesparend gedrag. Gemeenten en provincies vertellen u over hun aanpak en bieden u handige handvatten.

Deze kennisdag is voor bestuurders, wethouders en beleidsambtenaren sport, duurzaamheid en/of milieu en vertegenwoordigers van sportondersteunende diensten, kennisinstituten, bedrijven en andere organisaties die zich inzetten voor deze onderwerpen.

U kunt zich tot 4 september hier aanmelden

