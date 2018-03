Afgelopen jaar wist Jan Terlouw de voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties – van links tot rechts – te verbinden door gezamenlijk een manifest op te stellen en te ondertekenen voor een duurzame toekomst van Nederland. Centraal in dat manifest staan duurzaamheid en milieu.

Jan Terlouw maakt zich de laatste jaren hard voor duurzaamheid en actie tegen klimaatverandering – zowel in zijn publieke optredens, zoals in De Wereld Draait Door, als in zijn recente jeugdboeken. Hij ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor de jonge generatie. Wij zijn benieuwd naar zijn visie en de rol die wij als studenten en jonge professionals kunnen spelen. Ongetwijfeld een inspirerend verhaal.

Linde Nieman en Hanna Lubbers zijn beide verbonden aan organisaties die zich richten op duurzaamheid en klimaat door studenten en jonge professionals. Hanna is afgelopen jaar opgenomen in de Duuzame Jonge 100 – de 100 duurzaamste jonge koplopers van Nederland. Linde is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging die een Jonge Klimaatagenda heeft opgesteld. Zij zullen vertellen waar zij mee bezig zijn en hoe volgens hun studenten en jonge professionals kunnen bijdragen aan duurzaamheid en klimaat.

Het VVM Café Jong Geleerd, Oud Gedaan is op woensdag 18 april in het VVM Bureau in Utrecht.

