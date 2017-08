Bouwen-Klussen, Duurzaam Geschreven op 25-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het vakblad Houtwereld en Ingenieursbureau Evan Buytendijk verzorgen op vrijdag 10 november 2017 de zesde editie van de Houtwereld Praktijkdag.

De Houtwereld Praktijkdag is een kennis- en netwerkevenement voor en door de houtbranche. Het evenement biedt een congresprogramma in combinatie met een rondleiding door het gastbedrijf. Dit jaar is dat Accoya-fabrikant Accsys Technologies op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

Gasten kunnen op 10 november 2017 rekenen op een geheel verzorgde middag met een interessant congresprogramma met meerdere sprekers, dertig stands boordevol nieuws, een kennisquiz, de verkiezing van de Slimste Toekomstgerichte Houtoplossing 2017, meerdere netwerkmomenten, lunch en borrel. Hoogtepunt is een rondleiding door de nieuwe productiefaciliteit met kantoor van Accsys, fabrikant van geacetyleerd Accoyahout en partner in de productie van de duurzame MDF-special Tricoya. Houtwereld roept bedrijven en organisaties op om nieuwe producten, oplossingen en concepten tot uiterlijk 15 september voor te dragen voor de Slimste Toekomstgerichte Houtoplossing.

De Houtwereld Praktijkdag brengt vakmensen samen in een groots spektakel. Bezoekers zijn handelaren in hout, houtproducten en bouwmaterialen, timmerfabrikanten, timmerlieden, architecten, meubelmakers, interieurbouwers, de brede houtindustrie, toeleveranciers en overige partijen in de bouw.

Het thema van de HoutWereld Praktijkdag 2017 is Waar gaan we heen met hout? Op het programma staan interessante sprekers, dertig stands boordevol nieuws, een rondleiding door de nieuwbouw van Accsys, een kennisquiz, meerdere netwerkmomenten, de verkiezing van de Slimste Toekomstgerichte Houtoplossing 2017 en een lunch en een borrel. U kunt zich hier aanmelden.

De vorige – vijfde – editie van de Houtwereld Praktijkdag vond plaats in 2015 in Zaandam en trok toen een recordaantal van 380 professionals. Gastheren waren de zusterondernemingen Centrop Houtimport, Trima en Houthandel Van Dam, alle drie onderdeel van Timber and Building Supplies Holland (TABS Holland).