Donderdagmiddag 12 april 2018 vindt voor de zesde keer Hét Duurzaam Drenthe Event plaats in het provinciehuis in Assen. Dit event wordt georganiseerd door IVN Drenthe, Drenthe in Transitie (DIT) en de provincie Drenthe.

Afgelopen jaar is Greenwaste uit Hoogeveen uit 27 inzendingen verkozen tot Het Duurzame Drentse Bedrijf 2017. Johan van Dijk uit Emmer-Compascuum is uitgeroepen tot de eerste Duurzame Drentse Willie Wortel van 2017.

Prof.dr. A.P.C. (André) Faaij is dagvoorzitter tijdens Hét Duurzaam Drenthe Event 2018. Volgens André Faaij, wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, is Nederland met haar energietransitie hekkensluiter in Europa. Hoe halen we de achterstand in? Welke rol ligt hier voor Drenthe en wat kunnen lokale overheid, bedrijven en particulieren hier in betekenen?

Keynote speaker voor Hét Duurzaam Drenthe Event 2018 is Adjiedj Bakas. Onderwerpen waarover Bakas spreekt in zijn lezingen zijn onder meer: nieuwe business modellen, duurzaamheidstrends, innovatie, ondernemerstrends, foodtrends en de toekomst van leiderschap.

Ook dit jaar wordt de Willie Wortel Award uitgereikt aan iemand met het beste, innovatieve idee. Bent u of kent u een Drentse Willie Wortel? Meldt u dan nu via dit formulier aan.

Het idee moet gaan om een duurzame innovatie waarbij (technische en praktische) haalbaarheid belangrijk is. De inzending is bij voorkeur van een werkend prototype, maar kan ook een concept, applicatie, systeem, proces of dienst zijn. Daarnaast gaat de voorkeur naar een idee met betrekking op duurzame landbouw, duurzame mobiliteit/logistiek, energie en gedrag, gebouwde omgeving of educatie. Verder is het van belang dat het idee zich in de markt nog niet commercieel heeft bewezen. U mag geen Kamer van Koophandel nummer hebben.

Heeft u dat wel, dan kunt u meedoen aan de prijsvraag voor Hét Duurzame Drentse bedrijf: hét bedrijf met het beste, innovatieve idee. Bent u of kent u een Drentse ondernemer die erg duurzaam bezig is binnen zijn/haar organisatie? Meldt u dan nu via dit formulier aan. Wij willen ondernemers graag helpen met de realisatie van hun idee. De winnaar ontvangt daarom een voucher ter waarde van 2.000 euro die ingezet kan worden om de ontwikkeling van het idee een stapje dichterbij te brengen.

Wilt u Hét Duurzaam Drenthe Event 2018 bezoeken dan kunt u zich aanmelden via dit formulier.

