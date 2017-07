Duurzaam Geschreven op 3-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De zorg verandert en Het Dorp verandert mee. De komende jaren wordt Het Dorp in Arnhem stap voor stap vernieuwd. Van een wijk uitsluitend voor mensen met een beperking tot een gemêleerde, groene en duurzame wijk waar zowel mensen mét, als mensen zonder beperking wonen.

Ruim vijftig jaar na de bouw van Het Dorp, vragen de veranderingen in de zorg om vernieuwing van Het Dorp. Die wordt stapje voor stapje aangepakt. De eerste fase, de bouw van zesendertig nieuwe zorgappartementen, wordt naar verwachting in 2017 afgerond. In de jaren daarna wordt de rest van Het Dorp vernieuwd.

De realisatie van Het Dorp in Arnhem, ruim 50 jaar geleden, was een grootse stap in de emancipatie van mensen met een beperking. De uitgangspunten van toen zijn nog altijd actueel, maar het denken over zorg, zelfstandigheid en wonen is verder ontwikkeld. Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden.

Met de vernieuwingen die nu op stapel staan wil Het Dorp opnieuw zijn wat het altijd is geweest: een voorloper met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg. Siza wil in Het Dorp een ‘leerpark’ verwezenlijken: Academy Het Dorp. Bewoners leren, trainen en verleggen grenzen voor een zo onafhankelijk mogelijk leven.

Naast de veranderingen in de zorg is er nog een reden om te vernieuwen. De woningen en gebouwen die bij de oplevering een perfecte uitvoering van de ideeën van destijds waren, voldoen niet meer. Ze zijn naar de huidige standaard te laag en te klein en de bouwkundige staat is verouderd. Een vernieuwd duurzaam Het Dorp in Arnhem waar technische innovatie en de verbinding met de stad ruim baan krijgen, is het doel. Die verbinding krijgt vorm in voorzieningen en bedrijvigheid maar ook letterlijk in betere fiets- en wandelroutes.

De vernieuwing van Het Dorp wordt stap voor stap aangepakt. Nog even baanbrekend als in de zestiger jaren, maar groener en duurzamer dan ooit tevoren. Bij de opening van Het Dorp in 1962 waren het vooral de gebouwen die aangepast werden op de bewoners. Nu gaat het voornamelijk om techniek, zodat iemand bijvoorbeeld met slechts een ooglid een deur kan openen.

In de Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar. Meer mogelijk maken voor mensen met een beperking door de inzet van technologie. Dat is de ambitie van Academy Het Dorp. Met slimme, betaalbare oplossingen mensen de mogelijkheid bieden om hun eigen leven nog meer zelf kunnen organiseren en er het beste uit kunnen halen.

Mies Bouwman gaf vorig jaar het startsein voor de oprichting van Academy Het Dorp. Het begin van de vernieuwing van de Arnhemse woongemeenschap.

Open Het Dorp was de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis. In een 24-uurs radio- en televisieprogramma, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd op 26 en 27 november 1962 ruim 12 miljoen gulden ingezameld. In de dagen daarna liep dat uiteindelijk op tot ongeveer 22 miljoen gulden. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. Vier jaar later namen de eerste bewoners hun intrek in Het Dorp. Arie Klapwijk, destijds geneesheer-directeur van de Johannastichting, stond aan de wieg van dit initiatief. Hij was ook de eerste waarnemend directeur van Het Dorp.